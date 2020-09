Calcio Promozione, per la Nuova Azzurra alla 2^ giornata il derby con il Milazzo

La Nuova Azzurra ha conosciuto il calendario della sua prima stagione nel torneo di Promozione. L’inizio non sarà certo dei più agevoli per gli uomini del tecnico Beppe Salvo, con la gara casalinga contro la formazione palermitana del Gangi e poi la trasferta a Milazzo in un derby tutto da seguire. I barcellonesi del presidente Giovanni Giunta saranno poi in casa contro il Due Torri, per completare un trittico di partite che alla vigilia si prevedono molto impegnative. Le gare casalinghe si giocheranno di sabato sul campo sportivo di Fondaconuovo.

Di seguito potete consultare tutto il calendario del girone B di Promozione

foto concessa da Antonio Brigandì