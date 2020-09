Barcellona, all’ITT-LSSA “Copernico” inizio anticipato dell’anno scolastico

In anticipo rispetto alla data del 14 settembre, il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnologico “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto è tra le prime scuole d’Italia ad aver iniziato l’anno scolastico 2020-21, con tutti gli alunni finalmente “in presenza” dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza coronavirus.

Nella giornata di oggi, 10 settembre, sono state consegnate agli studenti le mascherine inviate dallo Stato e sono state discusse in classe le nuove regole anti-contagio Covid -19 da rispettare negli ambienti scolastici.

Gli alunni sono stati informati sulle principali indicazioni delle Autorità sanitarie e, nei primi giorni di scuola, approfondiranno lo studio dei documenti scolastici sulla Sicurezza, che saranno anche oggetto del programma di Educazione Civica, la nuova disciplina scolastica, con voto in decimi, introdotta a partire da quest’anno su tutto il territorio nazionale.

Nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni, tutto il personale scolastico, gli studenti maggiorenni e i genitori (per gli alunni minorenni) hanno provveduto a dichiarare per iscritto la mancanza di problemi di salute riferibili al Covid-19. Una precauzione necessaria per garantire la ripartenza in sicurezza, dal momento che i test sierologici o altre tipologie di test non sono obbligatori.

Il Dirigente scolastico del Copernico, Laura Calabrò, ha dichiarato che il ritorno a scuola è importante per educare i giovani al rispetto delle regole anti-contagio Covid-19 sia dentro che fuori dalle mura scolastiche. Confida nella capacità di tutti gli studenti, e dei cittadini in generale, di comprendere i cambiamenti e le nuove abitudini di igiene personale, di protezione e di prevenzione imposti dall’emergenza coronavirus.

“Siamo in attesa dell’inizio dei lavori di edilizia leggera – dice la preside – di competenza della città Metropolitana di Messina con cui si guadagneranno altre aule più capienti. Quando si passerà dall’orario provvisorio all’orario definitivo, il 28 settembre, la scuola integrerà le lezioni in presenza con le lezioni on-line, ma lo farà in maniera responsabile e flessibile, garantendo il diritto allo studio in presenza prioritariamente a quei ragazzi che hanno difficoltà di connessione e agli studenti con bisogni educativi speciali.”

Il dirigente scolastico e tutta la comunità scolastica ringraziano l’On. Ella Bucolo, in visita al Copernico nel primo giorno di scuola, per aver incoraggiato la ripartenza delle lezioni con parole significative:

“La scuola è il mio mondo – afferma Ella Bucolo – non potevo quindi mancare all’appuntamento che mai come quest’anno è da tutti molto atteso. Questa mattina ho visitato l’ITT-LSSA COPERNICO di Barcellona Pozzo di Gotto, salutato e fatto i complimenti a dirigenti, docenti e personale Ata. Senza il lavoro di questi professionisti, le scuole italiane sarebbero rimaste chiuse. La speranza non solo mia, ma della Nazione intera, che questo anno scolastico possa essere più normale possibile anche se non sarà facile considerato l’attuale situazione emergenziale, ma sono certa che grazie all’impegno giornaliero di tutti coloro che gravitano nel mondo scuola, si riuscirà a garantire sicurezza e soprattutto quella qualità d’istruzione che i nostri ragazzi meritano. Buon Anno e Buon Lavoro”.