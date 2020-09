Amministrative 2020, definite le posizioni sulla scheda elettorale

La commissione mandamentale, dopo le verifiche sulle 15 liste presentate per le imminenti elezioni comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dato il via libera a tutte le candidature.

I funzionari hanno quindi proceduto al sorteggio per la posizione dei candidati a sindaco e delle liste collegate nella scheda elettorale. Nell’ordine sono stati posizionati Antonio Mamì per il centrosinistra, Pinuccio Calabrò per il centrodestra e Giuseppe Sottile per Vox Italia.

Le 15 liste sono state sorteggiate come segue e saranno posizionati sulla scheda al fianco del rispettivo candidato a sindaco, anche in ragione della legge elettorale che prevede il trascinamento del voto espresso per il consiglio comunale in caso di non venga segnato alcuno dei tre candidati.

Per Mamì l’ordine nella scheda è Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Città Aperta. Per Calabrò al centro della scheda saranno posizionati le liste collegate nell’ordine di sorteggio: Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto, Città Viva Barcellona nel cuore, Barcellona Pozzo di Gotto al centro, Forza Italia, Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto, Diventerà Bellissima, Calabrò Sindaco, Noicisiamo Grande Sicilia, Fratelli d’Italia, Lega Sicilia, Prima il territorio. Per Sottile l’unica lista collegata è quella di Vox Italia.

Ecco un possibile fax simile della scheda elettorale