Da oggi e fino al 14 settembre sarà possibile presentare la domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori, tra cui sarà effettuato il sorteggio il prossimo 26 settembre, in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020. La domanda va presentata presso l’ufficio Posta in entrata al primo piano di Palazzo Longano