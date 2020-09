Messina, vasto incendio in un negozio di biciclette in via Cesare Battisti

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30, in un negozio di biciclette in via Cesare Battisti a Messina.

I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con diverse autopompe ed autobotti (anche la autobotte da 14000 litri) per fornire acqua e tutti i mezzi necessari per estinguere le fiamme e coadiuvare il servizio tecnico urgente. I Vigili del fuoco stanno operando anche con gli autorespiratori per il voluminoso fumo scaturito dal rogo. Sul posto anche i carabinieri e vigili urbani per cercare di limitare i disagi al traffico.