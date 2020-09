Amministrative 2020, i nomi dei candidati a sindaco di Milazzo

Sono sette i candidati alla poltrona di primo cittadino per i prossimi cinque anni nel comune di Milazzo e diciannove le liste che concorreranno alle elezioni comunali del 4 e 5 ottobre.

Pippo Midili, candidato sindaco del centrodestra, verrà sostenuto da ben nove liste. Tre quelle a sostegno di Lorenzo Italiano, due per Damiano Maisano (Lega) e Giovanni Utano (Movimento 5 stelle – Azione Civica per MIlazzo) e una ciascuno per Gioacchino Abbriano (Pd), Fortunato Maurizio Munafò (Munafò Sindaco), Adele Roselli (Adesso MIlazzo).