Amministrative 2020, ecco i consiglieri e gli assessori che cercano la riconferma

La presentazione delle liste per il consiglio comunale ha definito gli schieramenti, ma anche chiarito le scelte dei 30 consiglieri uscenti. Nel prossimo mandato, in applicazione della nuovo legge elettorale, saranno 24 gli eletti.

In gran parte gli uscenti riproporranno la loro candidatura, chiedendo così agli elettori un giudizio sul lavoro svolto in questi cinque anni di mandato. Il presidente uscente Giuseppe Abbate ed il vice presidente Francesco Perdichizzi saranno in corsa nella lista Prima il Territorio, espressione del capogruppo all’ARS della Lega Antonio Catalfamo. Cinque sono gli uscenti inserita nella lista di Forza Italia, in ordine alfabetico Emanuele Bucolo, Katia Grasso, Angelita Pino, Lidia Pirri e Carmelo Scilipoti. Nella lista civica Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto ci sono invece Daniela Ilacqua e Venerita Mirabile, insieme a Carmelo Pino, fratello dell’uscente Gaetano Pino. L’ex consiglio comunale è rappresentato anche in Fratelli d’Italia, con Antonietta Amoroso, Nicola Marzullo, Sebastiano Miano, Alessandro Nania e Melangela Scolaro. Due sono gli uscenti nella lista Diventerà Bellissima, Carmelino Giunta e Giampiero La Rosa, ed altrettanti nella lista Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto, con Cesare Molino e Pietro Maio. Nella coalizione del centrodestra ripropone la sua candidatura con Noicisiamo l’uscente Salvatore Imbesi.

Nell’area di centrosinistra, si ricandidano gli uscenti di Partito Democratico Nino Novelli e David Bongiovanni e quelli di Città Aperta, Raffaella Campo ed Antonio Mamì, mentre Giuseppe Saija lascia il passo al figlio Salvatore, candidato nel PD.

Non hanno riproposto la propria candidatura con motivazioni diverse tra loro gli uscenti Armando Alosi, Giuseppe Imbesi, Giosuè Gitto, Paolo Pino e Lucia Puliafito.

Si ricandidano invece cinque dei assessori uscenti, tutti nelle liste dell’area di centrodestra a supporto della candidatura di Pinuccio Calabrò. Nino Munafò è inserito nella lista di Fratelli d’Italia mentre Antonio Raimondo, Angelo Paride Pino, Angelita Pino e Tommaso Pino concorreranno nella lista di Forza Italia. Unica eccezione è il vice sindaco Filippo Sottile, che ha scelto di non partecipare direttamente alla consultazione elettorale, nonostante il sostegno alla coalizione di centrodestra.