Amministrative 2020, a Barcellona definiti gli schieramenti: 15 liste e 355 candidati al Consiglio

Si è chiusa la fase della presentazione delle liste elettorali, quella in cui si inizia a giocare a carte scoperta dopo la scelte dei partiti e dei movimenti sull’elenco dei 24 candidati ad un posto in consiglio comunale.

Ad aprire le danze con la presentazione della prima lista sono stati i delegati di Barcellona Pozzo di Gotto al centro, guidati dall’ex consigliere comunale Franco Calabrò, che mette insieme i Repubblicani ed Idea Sicilia. A seguire si sono presentati i rappresentanti di Prima il territorio, la lista civica che fa riferimento al capogruppo all’ARS della Lega, Antonio Catalfamo, e di #Noicisiamo Grande Sicilia, che mette insieme il gruppo vicino al consigliere uscente Salvatore Imbesi ed all’ex consigliere provinciale Salvatore Coppolino e quella che fa riferimento al sindaco Marco Pettinato. Si sono poi presentati i candidati della lista Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dagli ex Dr Santino Calderone e Giuseppe Picciolo, e nel primo pomeriggio quelli delle liste di Forza Italia e di Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto. Tutte queste liste sono riconducibili al candidato a sindaco del centrodestra Pinuccio Calabrò.

Sempre ieri si sono presentati i delegati di Vox Italia, la lista a sostegno del candidato a sindaco Giuseppe Sottile. Nella prima mattinata di oggi sono presentati le rappresentanze di Fratelli d’Italia, guidata dall’on. Ella Bucolo, che ha una rappresentanza dei sovranisti, e della Lega Salvini Premier, con il coordinatore Natale Munafò, anch’esse per la candidatura di Pinuccio Calabrò. A seguire sono state depositate le liste del Movimento 5 Stelle ed Movimento Città Aperta, entrambe a sostegno del candidato del centrosinistra Antonio Mamì, e quindi le altre liste che supportano Pinuccio Calabrò, Città Viva Barcellona nel cuore, collegata all’area di Italia Viva dei renziani ed al gruppo coordinato dall’ex consigliere comunale Franco La Rocca, Diventerà Bellissima, diretto riferimento dell’on. Pino Galluzzo, e la civica Calabrò Sindaco, espressione del candidato alla carica di primo cittadino delle città del Longano. L’ultimo in ordine di tempo, con i delegati arrivati in Comune alle 11,45, è stato il Partito Democratico, che dovuto risolvere un problema legato ad un certificato elettorale, prima di presentare la documentazione.

Sono quindi confermate le 15 liste con un totale di 355 candidati per i 24 posti previsti all’interno del Consiglio Comunale. Tre sono i candidati a sindaco, Pinuccio Calabrò, con 11 liste a sostegno, Antonio Mamì, con 3 liste al suo fianco, e Giuseppe Sottile con una lista di supporto. I tre candidati a sindaco hanno indicato gli assessori designati, con Sottile che ha preferito annunciare tutta la squadra composta da Diego Fusaro, Mario Pietro Coppolino, Maria Grazia Accetta, Antonino Torre, Carmela Grazia Trovato, Candeloro Trovato e Andrea Il Grande. Pinuccio Calabrò ha indicato quattro nomi, riferibili ai quattro partiti rappresentati all’assemblea regionale, Roberto Molino per Forza Italia, Santi Calderone per Fratelli d’Italia, Giuseppe Benvegna per Diventerà Bellissima e Natale Munafò per la Lega Salvini Premier, riservandosi poi di nominare gli altri assessori tenendo conto anche della rappresentatività in consiglio comunale. Antonio Mamì ha designato quattro assessori su sette, indicando per il momento i tecnici Sergio Amato e Roberto Iraci, con Elisa Calabrò, candidata in Città Aperta, e Nino Novelli, segretario del Partito Democratico. Mamì ha dichiarano in fase di presentazione della sua candidatura di voler indicare tutta la squadra prima del voto del 4 e 5 ottobre.

La commissione mandamentale avrà 24 ore di tempo per sollevare eventuali contestazioni alle liste presentate, prima di procedere poi al sorteggio della posizioni all’interno della scheda elettorale.