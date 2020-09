Pronto soccorso di Barcellona, per il momento rientra l’emergenza: in arrivo un dirigente medico

La situazione di grave carenza d’organico, riscontrata anche da un comunicato della direzione generale dell’ASP Messina nel mese di agosto, ha spinto la responsabile del presidio Cutroni Zodda di Barcellona Felicia Laquidara e i dirigenti medici del pronto soccorso Salvatore Scarpaci di Milazzo e Carmelo Rizzo di Barcellona a chiedere anche la sospensione dell’attività nelle ore notturne per l’impossibilità a coprire i turni con l’attual donazione organica. Sono quattro i medici assenti per la malattia e i dirigenti presenti non riescono più a garantire la giusta turnazione durante le 24 ore.

L’appello dei vertici del nosocomio è stato ascoltato dalla direzione sanitaria dell’Asp Messina, che secondo quanto riferito dagli stessi dirigenti, ha nominato un medico che sarà in servizio già dalla serata di oggi, per scongiurare la chiusura notturna del pronto soccorso. L’auspicio è che l’unità di prima assistenza possa presto rientrare nella giusta dotazione di personale, per fornire all’utenza la giusta assistenza e limitare le file all’esterno del presidio, dove non è possibile sostare nella sala d’attesa.