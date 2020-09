Barcellona, assolto un 27enne dall’accusa di spaccio di droga

Il giudice monocratico del tribunale di Barcellona ha assolto il 27enne Marco Pietro Calabrese, dall’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane, difeso dall’avvocato Pinuccio Calabrò, è stato arrestato nel dicembre 2019 in esecuzione di un provvedimento collegato all’indagine avviata dalla Sezione Operativa della Compagnia di Patti, nell’ambito dell’operazione Piramide. L’inchiesta aveva permesso di scoprire una fitta rete di spacciatori, costituita da ragazzi che cedevano droga, in particolar marijuana e cocaina, anche a minorenni, nei luoghi della movida di Patti e Gioiosa Marea ma anche, nei pressi di alcuni istituti scolastici pattesi.

Nell’ambito dell’attività investigativa è emerso un episodio di spaccio a Barcellona a carico dello stesso Calabrese, sottoposto agli arresti domiciliari anche per l’accusa di estorsione contestata dalla Procura di Patti. Per questa accusa il pm aveva chiesto una condanna ad un anno e mezzo, ma il giudice ha assolto l’imputato al termine del procedimento penale. Calabrese, accusato di una cessione di 50 grammi di marijuana ad un giovane pattese, è sotto processo per tentata estorsione, dopo che insieme ad altri due giovani, si era recato presso l’abitazione del ragazzo, minacciandolo pesantemente per ottenere il pagamento dello stupefacente.