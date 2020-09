Barcellona, installate quattro colonnine di ricarica per le auto elettriche

La diffusione di veicoli elettrici è in costante aumento in Italia e l’esigenza per gli automobilisti di rifornire di energia le proprie auto è sempre più sentita.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto avvia così il suo processo per diventare “smart city”, attraverso la creazione di un sistema di infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici. Grazie alla collaborazione con Enel X Mobility srl, le prime 4 postazioni di ricarica saranno installate in varie zone della città del Longano.

Le aree di installazione delle stazioni di ricarica, composte da una colonnina ciascuna, sono state individuate in Piazza Duomo, in Piazza Vecchia Stazione, alla Stazione Ferroviaria e una adiacente al Tribunale. È prevista successivamente l’installazione di ulteriori 12 colonnine per coprire tutto il territorio comunale.