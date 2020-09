Covid-19, un caso riscontrato anche a Barcellona Pozzo di Gotto

Un contagio da Coronavirus è stato riscontrato anche a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo che molti sono stati i casi positivi nel comprensorio tirrenico della provincia di Messina. Si tratta di una persona che per lavoro è entrata in contatto in un comune del comprensorio, con un cittadino inglese risultato positivo al Covid-19. Si trova in isolamento domiciliare insieme ai suoi familiari e sono stati avviati i controlli su tutti i contatti riscontrati dalla stessa persona.

L’annuncio con un breve messaggio è arrivato dall’assessore Nino Munafò che ha dato i dettagli della situazione in una diretta facebook.