Barcellona, il cimitero invaso dalle erbacce

Le condizioni in cui si trovano i viali del cimitero di Barcellona sono evidenti a tanti cittadini che si recano nel luogo sacro per portare una fiore sulla tomba dei propri casi. L’estate è un periodo in cui ogni anno arrivano i in redazione le segnalazione sull’incuria e sullo scarso decoro, con il proliferare di erbacce in molti punti del cimitero. La situazione non è cambiata neanche quest’anno e molti utenti dei social network hanno postato le immagini che confermano la necessità di un intervento di bonifica. Un nostro lettore ha inviato alcuni scatti che vi proponiamo senza ulteriore commento, convinti che a breve, a ridosso della festa di Ognissanti gli operai incaricati dal Comune procederanno alla pulizia.