Barcellona, al via la campagna elettorale nelle piazze… al tempo del Covid

La campagna elettorale per le amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto da oggi entra nel vivo, con i primi comizi in piazza per i candidati alla poltrona di primo cittadino.

Il leader del coalizione di centrosinistra, Antonio Mamì, darà il via al sua campagna elettorale nelle piazza oggi pomeriggio alle 19 in piazza delle Ancora a Calderà. “I punti centrali del discorso, che sarà trasmesso in streaming (sulla pagina facebook del candidato a sindaco9), saranno – afferma Mamì – la presentazione dei contenuti principali del programma, ma soprattutto l’indicazione delle modalità di azione e di progettazione sul futuro della città”.

Domenica prossima, 13 settembre, sarà invece l’occasione di seguire il primo comizio del candidato del centrodestra Pinuccio Calabrò, come ufficializzato da un post sulla sua pagina facebook. L’appuntamento è in piazza San Sebastiano, alle 19.30, con la presentazione degli Assessori designati e del programma di governo.

Da Calabrò e Mamì arriva l’invito a rispettare le normative anticovid, con la richiesta la massima collaborazione da parte di tutti gli intervenuti sia mantenendo le distanze di sicurezza, sia indossando correttamente la mascherina.

Giuseppe Sottile, esponente di Vox Italia, ha fino dai oggi scelto una comunicazione che punto molto sui social, con suoi video in diretta dai quartieri della città, e non ancora ufficializzato la data del suo primo comizio pubblico in piazza.