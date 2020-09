Sistema 5G, Sottile chiede la sospensione dei lavori per le tre antenne di Militi, Calderà e Spinesante

Dopo l’ordinanza sindacale n. 58 con cui il sindaco Roberto Materia ha sospeso la SCIA per l’installazione di un’antenna 5G in zona Sant’Andrea, interviene l’avvocato Giuseppe Sottile di Vox Italia, per chiedere un analogo provvedimento le tre nuove antenne di Militi, Calderà e Spinesante.

“L’ordinanza del sindaco, seguito al parere negativo dell’ARPA, ha bloccato – afferma Sottile – solo la trasformazione in 5G di un’antenna già esistente. Su tale antenna, essendo stata seguita la procedura ordinaria con la presentazione delle richiesta al SUAP del comune di Barcellona, è stato necessario tra i pareri richiesti anche quello l’ARPA, che ha valutato negativamente l’istanza, in ragione del superamento dei limiti previsti dal DPCM. Le tre nuove antenne, invece, come già detto in precedenza hanno seguito un iter “semplificato”, tramite l’inoltro direttamente all’Ufficio Tecnico, senza coinvolgere il SUAP. Per queste tre antenne attendiamo ancora di ottenere risposta alla diffida con richiesta di accesso agli atti sottoscritta da oltre 200 cittadini”.