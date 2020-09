Domani 6 settembre, dopo aver terminato i lavori per la messa in sicurezza e per le vigenti disposizioni inerenti al Covid 19, riaprirà la chiesa dell’Immacolata Concezione, con il Santo Rosario alle ore 8:00 e la Santa Messa alle 8:30.

Come da cartello informativo esposto nella bacheca esterna, bisognerà attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni fra cui l’obbligo della mascherina all’ingresso e all’uscita e occupare i posti, circa 40, contrassegnati.