Barcellona, gli Istituti comprensivi riapriranno il 24 settembre

Ieri 4 settembre si è tenuta un’importante riunione tra l’Amministrazione comunale e le Dirigenze scolastiche degli Istituti comprensivi di Barcellona Pozzo di Gotto, per discutere su alcune tematiche che riguardano l’inizio delle attività didattiche e per definire la data di inizio dell’anno scolastico.

Nei giorni scorsi la Regione siciliana ha demandato ai Dirigenti scolastici la possibilità di derogare la data di inizio delle lezioni, fissata da calendario per il 14 settembre, per tutti quegli Istituti che non siano ancora in grado di garantire una riapertura in sicurezza, perché non ancora dotati dei banchi monoposto (a quanto pare, in Sicilia la richiesta è stata superiore di 8 volte rispetto alla media nazionale, ragion per la quale la consegna andrà incontro a notevoli ritardi), o perché non hanno aule a sufficienza per assicurare il distanziamento tra gli alunni.

In questo clima non certamente confortante, l’assessore Angelita Pino ha voluto riunire tutte le Dirigenze per comprendere come ciascun Istituto comprensivo abbia organizzato la ripartenza e se questa possa o meno essere prevista per il 14 settembre o se, persistono criticità tali da dover prevederne una deroga.

Durante la riunione, alla presenza dell’Assessore all’edilizia scolastica, Tommaso Pino, e del Dirigente al ramo, Ing. Gaetano Schirò, i presenti sono stati informati circa lo stato dell’arte dei lavori già appaltati con le risorse stanziate dal MIUR, (€ 230.000,00 per Barcellona), ed in parte già iniziati in diverse scuole. Tali lavori, consistenti in abbattimento di pareti divisorie o creazione di nuove pareti in cartongesso per creare nuove aule, sostituzione di infissi, sono stati programmati proprio per rispondere alle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici (già convocati una prima volta nel mese di luglio) e, presumibilmente, ultimati nei prossimi 15/20 giorni.

Tra i 6 Istituti comprensivi è emerso che solo due fossero pronti a ripartire il 14 settembre, sia perché sedi di seggio elettorale, sia per l’esigenza di ultimare i lavori. Allo stato, dunque, la certezza è che le lezioni negli Istituti comprensivi della città (Capuana, Bastiano Genovese, Militi, Foscolo, Balotta, D’Alcontres), con o senza obbligo di recupero, ricominceranno in presenza il prossimo 24 settembre.

L’Amministrazione comunale si è infine riservata di riconvocare a breve i Dirigenti scolastici per trattare le eventuali problematiche relative ai servizi della mensa scolastica (alla presenza della ditta che gestisce il servizio, che darà tutti i chiarimenti in merito alla riorganizzazione dello stesso alla luce delle prescrizioni anti-covid) e del trasporto interurbano degli alunni.

L’Amministrazione fa inoltre sapere che non appena si avrà riposta dal MIUR circa la richiesta di fondi per l’acquisto/noleggio di immobili ad uso scolastico e di moduli/container, nonché per l’acquisto o noleggio di nuovi mezzi per il servizio scolastico, all’esito di una nuova ricognizione circa eventuali criticità residue, si aggiorneranno opportunamente le Dirigenze interessate sulle modalità di impiego di eventuali risorse.