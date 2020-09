Un nuovo canto per la Madonna del Tindari

Il 7 e 8 Settembre ricorre la Festa in onore della Madonna del Tindari. Un appuntamento tanto atteso, che vede la presenza ogni anno di migliaia di pellegrini, che raggiungono il Santuario provenienti da ogni angolo della Sicilia, moltissimi in pellegrinaggio anche a piedi.

Quest’anno la Festa, a causa delle restrizioni dovute al covid-19, non si potrà celebrare nel modo consueto. Ciò non impedisce, nel rispetto delle norme attuali, di poter officiare solennemente i momenti liturgici. Per tutti e due giorni saranno previsti i riti eucaristici in diverse fasce orarie, al fine di consentire ai fedeli di partecipare evitando assembramenti.

Per l’occasione, il Poeta Rosario La Greca, devoto sin da piccolo della Madonna del Tindari, ha composto il testo del nuovo canto dedicato proprio alla Madonnina Bruna, dal titolo: “Non solo fiori T’offriamo”.

Alla realizzazione dell’opera, per la parte musicale, ha collaborato il maestro Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Pianista, fisarmonicista e compositore, una carriera di musicista brillante con concerti, composizioni, didattica, collaborazioni con artisti di fama internazionale dal vivo e in studio come Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Tullio De Piscopo. Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, Falasca ha suonato in diretta in diverse trasmissioni della Rai e Mediaset. Ha collaborato con le migliori band del centro Italia e con diversi artisti come Aida Cooper, Rossana Casale, Gino Paoli, Gianni Morandi, Renzo Arbore, Max Gazzè ed è stato ospite al Tour Italiano del gruppo “Il Volo”, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali. È Direttore della Scuola di Musica “MUSICAHDEMIA”, nella quale è docente di pianoforte principale.

Il brano, è stato interpretato con grande maestria da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo). La brava cantante rosetana, ha al suo attivo l’interpretazione di numerosi brani anche a tema religioso, che hanno ricevuto tantissimi apprezzamenti di pubblico e di critica. Per l’occasione della Festa, il Poeta brolese Rosario La Greca, ha il piacere di fare ascoltare il canto a tutti i devoti della Madonna del Tindari.

È possibile ascoltare il canto scrivendo su Google e YouTube: “Tindari, nuovo canto per la Madonnina nera”.