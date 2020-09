Elezioni Amministrative, da oggi e fino al 9 settembre la presentazione delle liste

Entra nel vivo la campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Da oggi e fino a mercoledì 9 settembre sarà possibile presentare le liste che concorreranno all’elezione dei 24 consiglieri comunali e del primo cittadino, chiamato a guidare la città del Longano per i prossimi 5 anni. I candidati alla poltrona di primo cittadino sono tre (in ordine alfabetico): Pinuccio Calabrò per la coalizione del centrodestra, Antonio Mamì per il centrosinistra e Giuseppe Sottile per Vox Italia.

Le liste ai nastri di partenza, salvo sorprese, saranno 15 in totale, 11 a sostegno di Calabrò, 3 per Mamì ed una per Sottile. Potranno essere presentate entro il 9 settembre alle 12 e si dovranno attendere le verifiche della commissione elettorale, che dovrà ratificare la regolarità della documentazione presentata dai rappresentanti delle liste. Di seguito l’elenco dei partiti, dei movimenti e delle liste civiche che parteciperanno alla tornata elettorale, con un totale di circa 350 candidati:

Le liste a sostegno del candidato Pinuccio Calabrò

Forza Italia

Azzurri Barcellona Pozzo di Gotto

Calabrò Sindaco

Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto

Barcellona Pozzo di Gotto al Centro

Diventerà Bellissima

Fratelli d’Italia

Città Viva Barcellona nel Cuore

Noicisiamo Grande Sicilia

Prima il Territorio

Lega Salvini

Le liste a sostegno del candidato Antonio Mamì

M5S

Città Aperta

PD

La lista a sostegno del candidato Giuseppe Sottile

Vox Italia