Covid-19, un positivo a Fondachelli Fantina: era tra gli ospiti di un compleanno

C’è grande preoccupazione da parte del sindaco Marco Pettinato e di tutta la comunità di Fondachelli dopo la positività al Covid-19 di uno dei residenti del piccolo centro pedemontano della zona tirrenica della provincia di Messina.

La positività è stata confermata dallo stesso primo cittadino, contattato dalla nostra redazione, dopo che era circolata la notizia della presenza del positivo al Coronavirus ad una festa di compleanno, quando ancora non gli era stato riscontrato il contagio. Il sindaco Pettinato ha chiesto informazioni ai responsabile dell’ASP di Messina, sulla procedura avviata per ricostruire i contatti avuti dal positivo così da avviare le necessarie verifiche, finalizzate ad evitare la diffusione del virus. Secondo protocollo dovrebbero essere contattati tutti gli invitati al compleanno per effettuare i test utili ad escludere altri contagi.