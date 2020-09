Coronavirus, in Sicilia 78 nuovi casi positivi e 46 guariti

I casi di Coronavirus in Sicilia continuano ad aumentare. Nelle ultime 24 ore, si registrano 78 nuovi positivi nell’Isola, 25 in più rispetto ieri.

Sono 87 in tutto (+6 rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale, mentre le terapie intensive diminuiscono di un’unità, ma la Sicilia resta comunque tra le regioni con la cifra più elevata (11), dopo Lombardia (27) e Emilia-Romagna (13).

Sono 46 i guariti o dimessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero di decessi nell’Isola resta stabile a 288.

A livello nazionale il bilancio è di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. In aumento anche il numero di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri).