Redazionale – Non solo vernici

“Non solo vernici” è il punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto, sito in via Sant’Andrea n. 187 che offre alla clientela prodotti di diverse categorie quali: abrasivi, diluenti, lucidatura, mascheratura, protettivi, spray, vernici, accessori e accessori per la protezione di chi li utilizza.

“Non solo vernici” offre cartella colori RAL e per veicoli industriali anche online, per carrozzeria, nautica e industria; gode di ottime partnership con i migliori brand del settore.

Il punto vendita effettua spedizioni in tutta Italia. E’ possibile pagare in contanti presso i negozi di via Sant’Andrea oppure tramite bonifico bancario e paypal. E se non trovi quello che cerchi? Basta chiamare in assistenza per avere tutte le risposte, ai numeri:3896697674 oppure 0902400638.

Per maggio informazioni, puoi visitare il sito http://nonsolovernici.com/.