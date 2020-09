Coronavirus, 54 nuovi positivi in Sicilia e un aumento dei ricoveri

Secondo quanto riportato dal bollettino del ministero della Salute oggi sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 20 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Attualmente ci sono 1.252 positivi di cui 81 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1159 in isolamento domiciliare, per un totale di 4487 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.947. I decessi sono 288. I tamponi eseguiti sono 3477.

Nelle province 2 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, 4 a Catania, 2 a Messina, 19 Palermo, 5 a Ragusa, 3 a Agrigento e 19 a Trapani. Un decesso a Catania.