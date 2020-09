Barcellona, la PolStrada sequestra due quintali di surgelati per trasporto non idoneo

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal dirigente Sandro Raccuia, durante un posto di blocco al casella autostradale della città del Longano, hanno sequestrato due quintali di prodotti surgelati, trasportati a bordo di un mezzo ritenuto non idoneo.

La merce tra cui pesce, pizze, gelati legumi, risotti, rustici, doveva essere trasportata con sistema di temperatura controllata al di sotto dei -18 gradi. Dal controllo effettuato con il supporto del personale ASP del Servizio Veterinario di Barcellona P.G. è emerso come la merce era conservata ad una temperatura di poco inferiore allo zero gradi.

I poliziotti, sulla base della contestazione mossa dai veterinari dell’ASP, hanno proceduto al sequestro delle merce. Il conducente del mezzo nonché i titolari delle ditte di trasporto e di distribuzione sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver detenuto e trasportato, per immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.