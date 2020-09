Barcellona, controlli della Polizia Locale sull’occupazione del suolo pubblico

Gli agenti della Polizia Locale di Barcellona hanno effettuato una serie di controlli sull’occupazione del suolo pubblico, con riferimento ai venditori ambulanti di frutta e verdura.

L’attività, che proseguirà nei prossimi giorni, ha visto impegnate le pattuglie della Municipale, che hanno sanzionato un ambulante in via Kennedy, all’angolo con via San Vito, a cui è stata contestata l’occupazione del suolo pubblico che andava oltre le autorizzazione concesse per l’attività di vendita ambulante. Oltre la sanzione amministrativa, è scattato anche il sequestro delle merce esposta sul parte della carreggiata.

La frutta e la verdura è stato donata alle parrocchie ed alle associazioni che si occupano di sostenere le famiglie in difficoltà.

foto di repertorio