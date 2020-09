Povertà a Barcellona: i dati sono preoccupanti, ma non catastrofici come riportato nel “P.a.l.”

Dopo l’approvazione del P.a.l., piano di attuazione locale a sostegno delle povertà da parte dell’amministrazione comunale, da cui sarebbe emerso un dato preoccupante con oltre 14 mila cittadini di Barcellona in condizione di povertà assoluta, abbiamo affrontato il tema con padre Vincenzo Otera, responsabile della Caritas vicariale e parroco di Portosalvo convenzionata con il banco alimentare, realtà che giornalmente sostiene le famiglie in difficoltà, che non hanno la possibilità di avere un pasto sulla tavola.

“La pandemia da Covid-19 – afferma padre Otera – ha portato ad una crescita dei bisogni da parte dei cittadini, con un aumento del 30 per cento delle richieste, che sono giunte alle parrocchie ed alle associazioni che si appoggiano al Banco alimentare. La stessa emergenza ha però avviato un percorso che ci ha consistito di mappare con maggiore precisione le situazioni di povertà del territorio barcellonese. E’ stato possibile infatti avviare uno scambio di dati tra la rete delle parrocchie del vicariato e le associazioni che operano in convenzione con il Banco Alimentare, tale da permettere di poter definire un dato più reale sulle famiglie in difficoltà, che si trovano sotto la soglia di povertà fissata adesso dallo Stato con Isee inferiore a 6 mila euro. E’ questa la soglia per poter ottenere il supporto del Banco Alimentare, ma in questa fase d’emergenza, di comune accordo, abbiamo allargato la platea dei fruitori del servizio anche a tante famiglie che seppur superavano il reddito Isee dovevano affrontare la crisi legata ad un’improvvisa ed imprevista mancanza di lavoro, che non consentiva il sostentamento dei suoi componenti”.

I dati delle rete composta da Banco Alimentare e Caritas a livello di vicariato traccia un bilancio di circa 800 nuclei familiari che si sono presentati ai centri di distribuzione delle parrocchie e delle associazioni, che si può quantificare in circa 2400 persone. La pandemia, come detto, ha aumentato le richieste del 30 per cento e le famiglie che hanno usufruito di questo tipo di assistenza sono circa 1100, per un totale che sale a circa 3000 persone.

Si tratta di dati che fotografano un realtà molto diversa da quella emersa nel documento approvato dall’Amministrazione, che faceva pensare ad un quadro catastrofico con 14.817 persone in povertà assoluta, pari ad un terzo della popolazione di Barcellona, che si attesta attorno ai 42mila abitanti, e soprattutto con 15 mila nuclei familiari in stato di povertà assoluta. Soprattutto questo riferimento fa riflettere sull’attendibilità dei dati, considerato che in un’analisi della popolazione del 2018 a Barcellona risultano poco più di 16 mila nuclei familiari. Per chiarire questa anomalia abbiamo chiesto informazioni agli uffici comunali che si occupano di servizi sociali. E’ così emerso che le 14 mila persone indicate in quel documento come in povertà assoluta rappresentano una sommatoria di un dato aggregato, che mette insieme tutte le diverse tipologie di richieste a supporto al reddito presentate al Comune. In pratica una stessa persona insieme al suo nucleo familiare, che ha i requisiti per poter ottenere diverse tipologie di contributi economici, è stato calcolato per ogni richiesta presentata, moltiplicando così il dato aggregato, che non fotografa una reale situazione, in cui la povertà nella città del Longano è un problema importante, ma non certo nella misura indicata in quel documento altamente fuorviante per chi lo legge senza approfondire la genesi di quei dati.