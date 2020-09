Aggressione nel carcere di Barcellona, la freddezza di un agente evita una tragedia

Il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è di nuovo al centro dell’ennesima aggressione consumata ai danni di un agente penitenziario. Solo la prontezza e del freddezza del poliziotto ha evitato che l’episodio si trasformasse in tragedia. Per questo il sindacato FS-COSP, attraverso il segretario nazionale Mastrulli, propone per un encomio l’agente rimasto ferito nell’aggressione.

Secondo la ricostruzione dell’organizzazione sindacale, uno dei recluso, dopo una lite con un altro detenuto ristretto in “isolamento”, ha cercato di farsi giustizia da solo. Ha così inseguito l’agente in servizio nel reparto 3, cercando di sottrargli le chiavi delle celle dove si trovava in isolamento la persona con cui aveva avuto l’alterco. Il poliziotto penitenziario, nonostante la vile e inaudita aggressione subita, ha mantenuto il controllo delle chiavi del reparto, facendo scattare l’allarme generale carcerario e consentendo intervento in forza, in tenuta antisommossa, tutti i colleghi disponibili che lo hanno tratto in salvo.

“Il nostro poliziotto penitenziario – afferma Mastrulli – che possiamo definire come “eroe”, avendo comunque salvato la vita al detenuto isolato e custodito con il proprio corpo le chiavi del reparto, è stato ricoverato per le lesioni subite presso il pronto soccorso dell’ospedale ed è in attesa di esito. Il fattaccio è accaduto in un reparto che oggi da tutti i poliziotti viene considerato come la peggior sezione detentiva, anche più pericoloso dell’ormai conosciuto 8^ Reparto psichiatrici. Si invita l’amministrazione penitenziaria a valutare proposta di “lode o Encomio” per il coraggio dimostrato dal malcapitato poliziotto”.