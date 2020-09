Scuola, le indicazione del Cts: “Niente mascherine in classe se c’è distanza di un metro”

Il Comitato tecnico-scientifico ribadisce che la riapertura della scuola è una priorità per il Paese. Con una nota, diffusa a pochi giorni di distanza dalla riapertura delle scuole, gli esperti che consigliano il governo ricordano le regole essenziali per il rientro in classe.

Il Cts fa riferimento a quanto stabilito dall’Oms riguardo all’uso delle mascherine per i più piccoli: fra i 6 e gli 11 anni il dispositivo di protezione può essere usato in base alla situazione epidemiologica locale, prestando attenzione al contesto e alle capacità di apprendimento. Dai 12 anni in su, invece, si ricorda che le mascherine vanno utilizzate allo stesso modo degli adulti.

Il Comitato sottolinea nuovamente quanto indicato sulle situazioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento di un metro, ricordando che in questi casi servono le mascherine.

Nei contesti di “condizione statica”, gli esperti ribadiscono l’importanza dell’uso delle mascherine e aggiungono che nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Niente mascherine se c’è la distanza di un metro, quindi.

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Gli esperti ricordano ancora che oltre l’uso della mascherina, è necessario adottare una corretta igienizzazione dell’ambiente e personale, il ricambio dell’aria e la sanificazione degli ambienti. Inoltre, il Comitato non esclude eventuali modifiche delle raccomandazioni proposte, “anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali”, da parte dell’autorità sanitaria che potrà anche “prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi”.