Coronavirus, risalgono i casi: 33 nuovi positivi in Sicilia e una vittima

Sono 33 i nuovi positivi in Sicilia oggi 1 settembre. Cinque sono migranti. Si registra anche una nuova vittima a Siracusa, che fa salire il totale a 287 dall’inizio dell’epidemia.

Tanti tamponi processati, con una percentuale di positivi dello 0,78%. Ieri aveva sfiorato il 2%. I ricoverati restano quasi invariati rispetto a ieri (81 contro 80), di cui 10 (come ieri) in terapia intensiva.

La divisione fra le province mostra 6 casi a Catania, 2 a Messina, 8 ciascuno a Palermo e Trapani, 7 a Siracusa, compresi 5 migranti, e uno ciascuno a Caltanissetta e Agrigento.

In calo i contagi da Coronavirus nel resto Italia. In base al nuovo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 978 nuovi casi in Italia, 18 meno di ieri. Sono 8 invece i morti (+2).