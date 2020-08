Ultimo appuntamento della XX edizione del “CastrorealeMilazzo Jazz Festival”

La ventesima edizione del CastrorealeMilazzo Jazz Festival si conclude domani 01 settembre, con una sezione dedicata alla filmografia, recuperando l’evento previsto per il 5 agosto scorso, annullato a causa del maltempo.

Si terrà, a partire dalle 21.30, nell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, la proiezione gratuita di “Sicily Jass – The world’s first man in jazz”, un film documentario di Michele Cinque, Italia USA, 2015, che racconta la leggendaria vita del pioniere del jazz Nick La Rocca, bianco e siciliano, che, con la sua Original Dixieland Jazz Band, incise, nel 1917, il primo disco della storia del jazz, Livery Stable Blues. La proiezione del docu-film sarà introdotta dal trombettista siciliano Roy Paci e dal giornalista de “La Repubblica” Gigi Razete.

Il festival chiude questa ventesima stagione con un bilancio più che positivo. Un evento di successo, calibrato perfettamente per lo scrigno incantato che è il centro storico di Castroreale, uno dei Borghi più belli d’Italia, in grado di accogliere gli eventi di qualità e prestigio artistico che, in questi venti anni, l’hanno tenuto affacciato sul mondo.