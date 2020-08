Stromboli, sbarca dall’aliscafo e tenta di disfarsi della droga. Arrestato 47enne

Sabato scorso, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 47enne V.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli dei passeggeri nell’area portuale, i militari della Stazione Carabinieri di Stromboli hanno notato l’uomo, che era appena sbarcato sull’isola dall’aliscafo, mostrare un comportamento guardingo e sospetto e lo hanno tenuto sotto controllo.

L’uomo, infatti, appena avvistati i Carabinieri si è disfatto di un involucro che teneva in mano, lanciandolo sull’arenile. Il gesto non è sfuggito ai militari che sono intervenuti bloccandolo e recuperando il pacchetto che conteneva oltre 30 grammi di cocaina. La successiva perquisizione dell’abitazione in uso all’uomo ha permesso di rinvenire un ulteriore grammo di cocaina nonché materiale idoneo al confezionamento delle dosi di droga.

Il 47enne, messinese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato pertanto arrestato, in flagranza di reato. La droga ed il materiale per il confezionamento sono state sottoposte a sequestro ed inviate al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi tecniche di laboratorio.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida.