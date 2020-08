E’ morto Biagio La Rosa, il padre del Maggiore Giuseppe ucciso in Afghanistan

E’ morto nella notte Biagio La Rosa, il padre del Maggiore dei Bersaglieri Giuseppe La Rosa, ucciso nel 2013 in un agguato durante la missione di pace in Afghanistan. L’uomo, che in questi anni insieme alla moglie ed ai figli ha tenuto alto il ricordo di militare caduto durante il servizio, era stato ricoverato negli ultimi due mesi, dopo un intervento chirurgico a cui si era sottoposto dopo l’anniversario della morte del figlio. Non aveva voluto mancare all’appuntamento con il ricordo di quel tragico 8 giugno, senza farsi fermare neanche della pandemia da Covid-19. Fu una breve ma sentita cerimonia davanti alla tomba del Magg. La Rosa, che adesso da credente si ritroverà al fianco del padre.

Il decesso è avvenuto al Policlinico di Messina e si attende che si completino le procedure burocratiche per la consegna della salma ai familiari, così da definire la data e l’ora dei funerali.

La redazione di 24live.it ed in particolare il direttore responsabile Giuseppe Puliafito sono vicini alla moglie, ai figli ed ai congiunti in questo triste momento e porgono le sentite condoglianze.