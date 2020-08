Covid-19, ministro Speranza: “Italia promuove conferenza su sicurezza scuole con Oms”

“Il Covid-19 ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi della storia. Ad essere colpiti quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione”. È l’allarme contenuto nella dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l’Europa dell’Oms Hans Kluge e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 Paesi sull’emergenza pandemia.

L’obiettivo del summit è stato quello di dare indicazioni su procedure condivise per la riapertura delle scuole in sicurezza.

“La chiusura delle scuole in piena emergenza – si legge – è stata vitale, ma ora va determinata la riapertura degli Istituti in modo sicuro. Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo”.

“Le misure protettive relative all’igiene delle mani – spiegano Kluge e Speranza – alle distanze fisiche, all’uso di maschere ove appropriato e allo stare a casa in caso di malattia sono le pietre angolari di un’istruzione scolastica sicura all’interno della realtà covid 19. L’importante legame tra i settori della sanità e dell’istruzione continuerà a crescere mentre navighiamo nella nuova realtà post-COVID-19. Ci impegniamo a lavorare in tutti i settori per soddisfare le esigenze dei bambini”.