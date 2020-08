Barcellona, la protezione civile rimuove un albero caduto sulla SS113

Oggi pomeriggio, l’associazione di volontariato del Club Radio CB della protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto è stata impegnata in un’attività di recupero e rimozione di un albero sulla Via Nazionale che conduce e proviene dal Ponte Termini.

L’albero, caduto a seguito dell’alluvione dello scorso 8 agosto, costituiva un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada. Un intervento quindi necessario per permettere il transito dei veicoli in sicurezza, per evitare potenziali situazioni di criticità in caso di forte maltempo e per ristabilire la viabilità.