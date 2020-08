Barcellona, domenica 6 settembre la presentazione del libro “La bambina e il Nazista”

Domenica 6 settembre alle ore 19:00, presso i Giardini Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto, si terrà un incontro con Franco Forte, scrittore, sceneggiatore, direttore di Urania e dei Gialli Mondadori, che parlerà del suo libro “La bambina e il Nazista”, edito da Mondadori. L’incontro sarà moderato da Antonino Genovese e Cristina Saja.

Un romanzo sulla memoria e sugli orrori dell’olocausto, in una storia triste ma coraggiosa, in cui il desiderio della vita prevale sulla mostruosità dello sterminio. Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle tenebre profondissime di una pagina di Storia che non si può e non si deve dimenticare, soprattutto oggi, mostrando però che persino nella notte più nera possono accendersi luci di speranza, a patto di vincere le nostre ipocrisie e lasciarci guidare dall’unica che ci accomuna tutti: la nostra umanità.