Simone Fugazzotto, artista d’origine barcellonese che si è fatto conoscere nel mondo dell’arte contemporanea

La storia di Simone Fugazzotto è un’ulteriore prova che con una grande determinazione, è possibile realizzare i propri sogni. Simone è un quotatissimo artista, che espone in tutto il mondo, è molto seguito nei social e ha fatto diverse apparizioni in tivù. La cittadinanza di Barcellona Pozzo ha avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente e di sentire la sua storia grazie all’evento organizzato dalla sezione barcellonese del Rotary Club nella splendida saletta del DOP, il bar che si affaccia sul parco urbano Maggiore La Rosa. L’incontro è stato organizzato dall’avv. Francesco Giunta, presidente del Rotary Club barcellonese, e da Marco Ravidà, titolare del bar tipico siciliano DOP, ed è stato condotto da Antonio Alizzi, scrittore e giornalista (autore di “Vite da funamboli” per Sandro Teti Editore e dirigente del gruppo editoriale russo ACMG). Fugazzotto e Alizzi sono uniti dalla comune origine barcellonese, da grande talento e visionarietà con cui si sono affermati nei campi a loro congeniali (Fugazzotto nell’arte, Alizzi nel mondo del giornalismo e dell’editoria), da un forte legame con Barcellona Pozzo di Gotto e dal desiderio di fare qualcosa di importante per la nostra città. Innanzitutto dare testimonianza del loro percorso professionale è un grande messaggio per i barcellonesi e di ciò si è reso pienamente conto il Rotary Club, infatti nel suo discorso di apertura l’avv. Giunta si è augurato che da Barcellona Pozzo di Gotto continuino a emergere talenti poiché sono una grande ricchezza per la nostra terra.

Dopo il presidente rotariano, ha preso la parola Marco Ravidà che ha salutato i presenti e ha ringraziato l’artista per aver fortemente voluto questo incontro e per averlo voluto nei locali del DOP. L’evento ha avuto inizio con la proiezione del video dal titolo “Focu, sangu e amuri” realizzato da Simone Fugazzotto (e visibile nel canale Youtube dell’artista) e dedicato alla nostra terra (le riprese sono state realizzate a Panarea, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Novara di Sicilia), dopodiché ha preso la parola Alizzi col suo consueto brio. Il giornalista ha illustrato la vita, le difficoltà e i traguardi raggiunti dall’artista, passandogli poi la parola.

Simone Fugazzotto ha spiegato il grande legame con la città di Barcellona Pozzo di Gotto: ha raccontato che fu il nonno ha trasferirsi a Milano, che la sua famiglia ha sempre vissuto nel quartiere milanese della Barona, ma è sempre tornato nella nostra città, ospite – ogni anno, per qualche mese – delle carissime zie Mimma e Grazina, e qui ha sempre tratto grande ispirazione per la sua arte, arrivando a dipingere anche 30 o 40 quadri in un mese (mentre a Milano ne dipingeva non più di 3 o 4 al mese). Simone ha raccontato di aver frequentato il liceo artistico, di essersi iscritto all’Accademia di Brera (per rimanerci solo un anno) e poi ha scelto di andare all’estero, vivendo a New York per sei anni tra grandi difficoltà. Simone Fugazzotto ha raccontato con grande passione le vicende che lo hanno portato, da essere un povero bohemien nella ricca ma crudele città americana, fino alla sua prima mostra in una galleria d’arte di Chelsea, a Manhattan. La prima mostra fu la svolta ma il successo è arrivato al rientro in Italia, grazie al noto critico d’arte Vittorio Sgarbi che, da curatore del Padiglione Italia, lo portò alla 54° Biennale D’Arte Visiva di Venezia nel 2011 facendolo conoscere negli ambienti artistici che contano.

Un’altra opportunità fu conoscere il noto presentatore Paolo Bonolis che lo invitò a “Ciao Darwin” a mostrare la sua arte. Simone Fugazzotto e Antonio Alizzi hanno raccontato al numeroso e attento pubblico presente anche le polemiche che hanno coinvolto l’artista: dalla partecipazione al progetto TAW (Tunnel Art Work), voluto da TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin), per la realizzazione di murales nel tunnel geognostico della Maddalena assieme ad altri due noti street artist (il francese Ludovic Vernhet e l’italiana Laura Steppini, più noti come Ludo e Laurina Paperina); al suo progetto contro il razzismo nel calcio italiano, per conto della Lega Serie A, con la realizzazione di un trittico di scimmie con tratti distintivi di tre diverse etnie – caucasica, orientale e africana – con il slogan #weareallthesame (siamo tutti uguali). I graffiti d’artista nel tunnel della Tav furono attaccati perché visti, inconsapevolmente o in malafede, dai No-Tav come provocatori o a favore della contestata infrastruttura. Il trittico delle scimmie fu attaccato perché considerato inappropriato, considerato il tipo di insulto che certo pubblico razzista riserva ai giocatori di colore. Ma gli attacchi al trittico delle scimmie non hanno rivelato altro che l’ignoranza dei polemisti nei confronti dell’arte di Simone Fugazzotto, che da anni utilizza immagini di scimmie nelle sue opere. La scimmia è una metafora dell’uomo, la cifra stilistica dell’artista Fugazzotto, un tema che distingue e caratterizza la sua produzione artistica. Dopo il racconto della vita personale e professionale dell’artista, Alizzi e Fugazzotto si sono soffermati sul valore del lavoro e della determinazione per raggiungere i propri sogni. “La mia grande qualità è la determinazione. Il talento è discutibile. Se lo vuoi veramente e non ti fai prendere dal panico o dalla paura puoi raggiungere qualunque cosa – ha ribadito Simone Fugazzotto – L’ispirazione è sopravvalutata, non è così importante. Esiste la curiosità, esiste il lavoro. Come diceva il grande Pablo Picasso, l’ispirazione esiste ma deve trovarti al lavoro”.

Dopo i saluti conclusivi dell’avv. Francesco Giunta e l’augurio di Marco Ravidà che rimanga qualcosa di Simone Fugazzotto in città, l’artista ha concluso affermando che gli piacerebbe poter donare qualcosa alla città di Barcellona Pozzo di Gotto e spera che ne sarà l’occasione in futuro. Dopodiché l’evento si è concluso tra applausi, complimenti e sorrisi, con la speranza di rivedere presto nella nostra città l’artista Simone Fugazzotto e il giornalista Antonio Alizzi.