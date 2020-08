Il consigliere Imbesi invita i cittadini a non accatastare rifiuti domestici su quelli alluvionali a Sant’Antonio

I cumuli di fango e rifiuti prodotti dall’alluvione dell’8 agosto scorso nella zona di Sant’Antonio attendono ancora la caratterizzazione, prima di poter essere rimossi. Si tratta di una procedura prevista in situazioni simili, per verificare la qualità dei rifiuti ed evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

Il consigliere comunale Salvatore Imbesi del gruppo Noicisiamo ha raccolto le lamentele dei cittadini del quartiere perchè nell’ultimo periodo alcuni cittadini hanno abbandonato i propri rifiuti domestici o gli sfalci di potatura ammassandoli sui rifiuti alluvionali.

“Tutti conosciamo i disagi provocati dall’alluvione dello scorso 8 agosto. Tutti sappiamo che ancora, in alcuni punti, sono ammassati rifiuti alluvionali che attendono di essere caratterizzati per il loro smaltimento. Molti cittadini sono amareggiati per questo. Noi non vogliamo farli arrabbiare ancora di più, ma vogliamo rivolgere loro un invito facendo leva sul loro senso civico. Invitiamo la gente a non ammassare altri rifiuti su quelli già presenti sul territorio. Personalmente mi sono interessato affinché la ditta Dusty provvedesse a ripulire le cataste dai rifiuti domestici che emanano odori nauseabondi. E, tal proposito, ringrazio l’azienda per la grande sensibilità dimostrata. Già da oggi dovrebbe tenersi il primo intervento di pulizia. Quanto ai rifiuti alluvionali, gli stessi saranno smaltiti dopo il lavoro di caratterizzazione”.