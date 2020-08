Terme Vigliatore, convegno di presentazione dell’Osservatorio per la libertà d’impresa

Domani 28 agosto, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del comune di Terme Vigliatore si terrà un convegno di presentazione dell’Osservatorio per la libertà d’impresa, un protocollo di intesa per la prevenzione dell’usura o altre imposizioni limitanti la libertà d’impresa poste in essere dal crimine organizzato.

Dopo i saluti del Sindaco di Terme Vigliatore, Domenico Munafò, sono previsti gli interventi del presidente “Fonte di libertà” Benedetto Gianlombardo, i rappresentanti degli Enti sottoscrittori il protocollo d’intesa, il presidente FAI Luigi Ferrucci e il vicario e responsabile legale FAI, l’avv Mario Ceraolo, con le conclusioni del presidente Onorario FAI, Tano Grasso, il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G, Emanuele Crescenti, il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi e il Commissario Nazionale del Governo per le iniziative Antiracket e Antiusura, Annapaola Porzio.

Il convegno sarà trasmesso in diretta sul sito 24live.it e sulla pagina Facebook.