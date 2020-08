“Coraggio a Mezzogiorno”, in bici da Patti a Roma per documentare i problemi del Sud

È partito ieri da Patti e raggiungerà il 9 settembre la Capitale in bici. Una vera e propria iniziativa sociale chiamata “Coraggio a Mezzogiorno” quella intrapresa dal trentottenne augustano Maurizio Prisutto, che si troverà a percorrere circa 60 chilometri al giorno, con 14 tappe programmate, in compagnia di una concittadina diversamente abile.

“Documenteremo il Sud – spiega Prisutto – nella sua bellezza e nei suoi problemi storici: sanità pubblica, infrastrutture, inquinamento ambientale, barriere architettoniche, lavoro. Saremo accolti dai vari comuni in cui faremo tappa, intervisteremo figure dell’amministrazione, il tessuto sociale e figure istituzionali nazionali.”

Sarà dunque un viaggio per evidenziare i problemi del Mezzogiorno e sensibilizzare alla partecipazione sociale per il miglioramento civile. L’iniziativa prevede tappe in diversi comuni come Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Pizzo Calabro, Amantea, Acquappesa, Scalea, Lagonegro, Polla, Battipaglia, Pompei, Villa Literno, Formia, Terracina, Aprilia, infine Roma.