Vox Italia presenta la sua squadra, Fusaro indicato assessore alla cultura

Il candidato a sindaco di Vox Italia, l’avv. Giuseppe Sottile, ha presentato la sua squadra nello splendido scenario dell’azienda agricola Ararat di Cannistrà. L’incontro ha avuto come ospite l’ideologo del movimento Diego Fusaro, che è stato indicato tra gli assessori designati con delega alla cultura. Il sociologo si è preso la scena, ricordando il ruolo di rottura che ispira Vox Italia, distante sia dalla Destra definita bluette liberista, sia dalla Sinistra definita fucsia liberista. Il candidato a sindaco Giuseppe Sottile ha ribadito la scelta di proporre un alternativa agli elettori di Barcellona tra le due proposte del centrodestra e del centrosinistra.

Si sono presentati gli altri assessori designati, Mario Coppolino, che ha affrontato il tema della carenza di risorse dell’ente, Maria Grazia Accetta, che ha lanciato un duro appello per salvare l’ospedale Cutroni Zodda sempre a rischio di chiusura, Nino Torre, che ha affrontato il tema della mobilità sostenibile in città, e Carmen Trovato, che da mamma ha sottolineato la voglia di far qualcosa di concreto per dare una prospettiva professionale ai giovani barcellonesi.

E’ stata presentata anche la lista che sosterrà la candidatura di Vox Italia, senza l’ordine in cui saranno presentati entro il termine del 9 settembre.

Elisabetta Bucca; Giusy Bucca; Domenica Recupero; Concetta Alosi; Laura Porcino; Cristina Catalfamo; Nievis Accetta; Maria Grazia Accetta; Carmen Trovato Giuseppe Sottile; Mario Coppolino; Tonino Scarpaci; Gabriele Crisafulli; Luca Bruschetta; Salvatore Giunta; Salvatore Catania; Giuseppe Munaó; Salvatore Caruso; Marcello Colonna. Giuseppe Coppolino; Alessandro Molino; Silvestro Alesci; Sergio Russo; Candeloro Trovato.