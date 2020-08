Test sierologici per gli insegnanti ed il personale scolastico, le indicazioni dell’ASP Messina

L’ASP Messina, con una nota del direttore generale Paolo La Paglia, ha comunicato le modalità con cui il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private potrà sottoporsi all’esecuzione, su base volontaria, dei test sierologici prima del rientro in servizio.

“Si comunica che l’effettuazione dei test sierologici sul personale scolastico potrà avvenire con le seguenti modalità:

– Per il tramite dei Medici di Medicina Generale di ogni singolo assistito, previo contatto telefonico con il proprio medico di fiducia per programmare l’accesso in ambulatorio su prenotazione;

– Presso gli ambulatori dedicati del Dipartimento di Prevenzione attivati per lo scopo in ogni singolo Distretto Sanitario, a cura del personale medico di questa ASP.

Inoltre si comunica che per la città di Messina sarà aperto, dal 27 agosto fino al 14 settembre – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – un ambulatorio, appositamente destinato ai test sierologici, presso il Palazzo Satellite, piano terra, a Piazza della Repubblica (Piazza Stazione).