Denunciato Musumeci, la nota di Diventerà Bellissima

Ieri, Davide Faraone ha annunciato che Matteo Salvini e il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sono stati denunciati alla procura di Agrigento per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione, in seguito all’ordinanza della Regione e alle ultime news sui “migranti positivi al Covid che passeggiano tra i turisti.”

A tal proposito, una nota stampa fa sapere che “i Coordinatori Provinciali di Diventerà Bellissima esprimono piena solidarietà al Presidente della Regione Nello Musumeci, destinatario di una farneticante denuncia depositata dal sen. renziano Davide Faraone, presso la Procura di Agrigento, nella quale si fa riferimento a fantomatiche condotte, asseritamente ascrivibili al Presidente, integratrici di fattispecie di reato quali il procurato allarme, l’abuso d’ufficio e la diffamazione”.

“Suscita sconcerto e tristezza l’ennesima sortita di una sinistra allo sbando – dichiarano i coordinatori – nell’occasione degnamente rappresentata da un Senatore della Repubblica, tra l’altro siciliano – che anziché preoccuparsi delle disumane condizioni in cui il Governo di Roma tiene i migranti, stipati a centinaia negli stanzoni dei “centri di accoglienza”, utilizza il ricorso all’Autorità Giudiziaria come strumento di lotta politica, per cercare di ovviare, in modo scomposto, alle proprie conclamate incapacità.

Niente e nessuno fermerà l’operato del Presidente Musumeci, che sempre ha agito nell’esclusivo interesse dei Siciliani, distante anni luce da queste misere condotte, poste in essere da ipocriti mestieranti della politica, in perenne affanno nel cercare un posto sotto i riflettori di una effimera ribalta”.