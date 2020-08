Strisce blu a Barcellona, la proposta dei commercianti: “Necessario un pass speciale”

E’ iniziata ieri la fase sperimentale del servizio di parcheggi a pagamento a Barcellona Pozzo di Gotto e da lunedì 31 agosto gli stalli a pagamento saranno pienamente operativi. Molte sono le nuove aree per le quali sarà obbligatorio pagare alle apposite macchinette con tariffa di 80 centesimi all’ora, dalla 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

In alcune zone del centro storico della città la distribuzione delle aree di sosta a pagamento è stata accolto con grande disappunto da molti commercianti, perché soprattutto nelle strade dove non c’è la possibilità di parcheggio su entrambe i lati della carreggiata. In via Garibaldi, ma anche in via Regina Margherita per fare un esempio gli stalli bianchi sono decisamente pochi rispetto al numero delle auto che circolano.

Alcuni esercenti chiedono una soluzione diversa per non pregiudicare la loro attività economica. Tra le proposte ci sarebbe un pass commercianti con un costo ridotto rispetto ai 100 euro al mese richiesti dall’attuale accordo. In questo modo ci darebbe la possibilità ai titolari dei negozi di avere posti parcheggio da fruttare per le consegne o per il carico-scarico delle merci nelle ore in cui è attivo il servizio degli stalli a pagamento.