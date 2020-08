Una rilassante giornata di mare si è trasformata in un incubo per un diportista che, a seguito di un incidente in barca in prossimità dell’Area Marina Protetta di Milazzo, ha subito l’amputazione del dito di una mano.

Il malcapitato è stato prontamente soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera di Milazzo, che lo ha immediatamente trasportato in porto dove lo attendeva il personale del 118 per le prime cure mediche.