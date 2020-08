Il benvenuto della Rete per la Legalità al nuovo comandante dei Carabinieri di Barcellona

Il Vice presidente nazionale di S.O.S Impresa – Rete per la Legalità, Giuseppe Scandurra, insieme al Coordinatore provinciale Tindaro Maio e ai soci della Rete per la Legalità di Barcellona Pozzo di Gotto nelle persone di Rosario Triolo e Stefano Vento, porgono un caloroso benvenuto al nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, Lorenzo Galizia.

L’associazione antiracket ha colto l’occasione per ringraziare ancora una volta il capitano Giancarmine Carusone, trasferito nella città di Piacenza, per la fiducia affidata alla Rete per la Legalità e agli imprenditori tutti.

“Sono certi – si legge in una nota – poter continuare con il capitano Galizia il proficuo lavoro svolto con il Comandante Carusone e confermiamo la nostra più sincera vicinanza e collaborazione con l’obiettivo di contrastare ogni atto volto a ledere i diritti degli imprenditori e dei cittadini”.