Gli Atmosfera Blu in semifinale al festival della musica italiana di New York

La pandemia da Covid 19 sta mettendo a dura prova il mondo dello spettacolo, e anche per la band barcellonese Atmosfera Blu, abituata da tanti anni a tour estivi ricchi di tantissimi concerti, quella di quest’anno è stata una stagione difficile.

Questo però non ha impedito ad Anna Lanza e Giuseppe Santamaria di aggiungere ancora qualche tassello importante al loro percorso artistico. Dopo essere stati selezionati tra oltre 500 candidati, gli Atmosfera Blu saranno a Roma il 7 settembre per la semifinale del prestigioso NYCANTA, il festival della musica italiana di New York, che sarà condotto da Carlo Conti e Monica Marangoni, il prossimo 24 gennaio 2021.

La musica degli Atmosfera Blu non si ferma. Dopo la straordinaria collaborazione con Iva Zanicchi consolidata da qualche anno, un’altra big della musica italiana onorerà la band barcellonese della sua collaborazione, la meravigliosa Orietta Berti, che sta producendo insieme al maestro Enzo Campagnoli un nuovo album in uscita nei prossimi mesi.

Questo progetto vede anche coinvolti il cantautore barcellonese Saro Ingegneri, l’illustre gioiosano Marco Vito e il manager/produttore di origini siciliane Franco Pulvirenti, anche manager di Orietta Berti e Iva Zanicchi. I dettagli in merito saranno svelati prossimamente.