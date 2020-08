Barcellona, al via i lavori per l’adeguamento degli istituti comprensivi alle norme anti Covid

Sono state definite le gare d’appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 negli istituti comprensivi di Barcellona. Le ditte saranno convocate domani a palazzo Longano per la firma dei contratti e l’avvio degli interventi.

L’amministrazione comunale, che ha competenza sulla scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, ha ricevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione uno stanziamento per l’emergenza Coronavirus di circa 230 mila euro. Gli interventi riguardano l’istituto D’Alcontres e l’istituto Bastiano Genovese, affidati alla Calor Sistem Srl con un’offerta a ribasso di 46.500 euro, l’istituto Militi affidati alla ditta Chiofalo Natale con un’offerta a ribasso di di 74.720 euro e l’istituto Foscolo affidati alla PST Srl, con un’offerta a ribasso di 36.817 euro. A queste somme si aggiungono i costi per la sicurezza e gli oneri di gestione dell’appalto.

Sono invece in corso di esecuzione i lavori di completamento della scuola Destra Longano per un importo di 800 mila euro, che saranno consegnati all’istituto Bastiano Genovese entro il mese di novembre, e sono stati finanziati anche i lavori di completamento sulla scuola di contrada Militi, in via Angelo Cambri per un 1 milione e 100 mila euro, quelli per efficientamento energico nei plessi di via Villa a Sant’Antonio e della scuola Capuana con una somma con 600 mila euro ciascuno e la progettazione ed i lavori per la riqualificazione della scuola d’Alcontres con un importo di 1 milione e 700 mila euro. Entro il 26 agosto, come riferisce l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino, sarà presentata la richiesta di finanziamento per l’affitto annuale dei locali di via Papa Giovanni XXIII e di via Nino Bixio a Sant’Antonino, già adibiti ad attività scolastica, e per il noleggio di strutture mobili da sistemare all’ingresso delle scuole che ne faranno richiesta.

“Sapremo solo dopo qualche giorno – afferma l’assessore Tommaso Pino – quali somme ci saranno assegnate per l’affitto di locali e per il noleggio di strutture mobili. Ricordiamo in ogni caso che questa amministrazione ha ottenuto ben 8 finanziamenti per lavori di ristrutturazioni da effettuare nei nostri istituti scolastici, frutto di un’attenta e meticolosa programmazione in sinergia con l’ufficio Europa. Non credo che si possa parlare di immobilismo”.

Non è prevista la concessione dell’autorium San Vito, richiesto dall’istituto D’Alcontres, mentre si potranno sfruttare alcuni plessi come quello di Gala, sotto dimensionato, che fa capo all’istituto comprensivo Nino Pino Balotta di Pozzo di Gotto.