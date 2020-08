Sant’Agata di Militello è un focolaio Covid, 14 i contagi: il sindaco Mancuso annuncia da domani misure restrittive

Il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, annuncia per domani l’emissione di un’ordinanza con nuove misure restrittive, in sinergia con le autorità sanitaria. La decisione è arrivata dopo la conferma che altre sette persone sono risultate positive al Covid 19, con un totale di 14 contagi nel centro nebroideo. Si tratta di familiari o comunque congiunti tra loro dei ragazzi santagatesi già positivi al ritorno della gita a Malta.

Come riferito dello stesso primo cittadino tutti i positivi sono asintomatici e sono in buone condizioni di salute. “Domattina – conferma Mancuso – sarà predisposta un’ordinanza sindacale, di concerto con le autorità sanitarie e in base al quadro normativo in vigore, che prevederà alcune ulteriori misure di sicurezza e limitazioni da osservare nell’ambito del territorio comunale”.

Il focolaio innescato dalla gita a Malta di un gruppo di ragazzi del comprensorio nebroideo ha toccato anche altri comuni della zona, come Acquedolci e Capo d’Orlando. I serrati controlli attivati dall’amministrazione comunale hanno permesso comunque fino ad oggi di circoscrivere il contagio a persone collegati ai componenti della comitiva, che hanno fatto la scelta sbagliata di andare in vacanza in una zona ad altro rischio come Malta.