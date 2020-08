Il Viminale pronto ad annullare la chiusura degli hotspot. De Luca: “Musumeci guidi la sommossa dei siciliani”

Il Ministero dell’Interno ribadisce come non è di competenza regionale la gestione dell’arrivo di migranti che attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere la Sicilia come fosse la terra promessa. Le fonti del Viminale, riportate dalla agenzia di stampa, ribadiscono la non applicabilità dell’ordinanza del presidente Musumeci, che imponeva la chiusura degli hotspot ed il trasferimento dei migranti fuori dalla Sicilia.

“Nessuna polemica con Musumeci – riferiscono le agenzie – ma non è materia sua. Il governo è impegnato giorno e notte nella ricerca di soluzioni che servano ad allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia, ma non si capisce che effetti possa avere l’ordinanza disposta dal presidente della Regione”.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Messina Cateno De Luca, che bacchetta Musumeci, chiedendo al governo regionale di non limitarsi a provvedimenti non applicabili, come l’attuale ordinanza, solo per dire di aver fatto qualcosa. “Non posso sopportare – scrive il primo cittadino della città del Stretto – che il Presidente della Regione Siciliana passi per un pessimo imitatore del Sindaco De Luca. Era tempo che si svegliasse, firmando l’ordinanza che impone la chiusura di tutti gli hotspot ed i centri d’accoglienza di migranti in Sicilia. Roma però ha già annunciato che impugnerà l’ordinanza del Presidente della Regione. A questo punto chiedo a lui quali saranno le sue prese di posizione, perché non è pensabile che questa ordinanza sia stata fatta con il solo scopo di farsela impugnare e dire ai siciliani che qualcosa si è tentato di fare. Chiedo a Musumeci ed alla sua Giunta di guidare il popolo siciliano alla sommossa. Uniti, tutti insieme, aspettiamo di sapere quali saranno le proteste eclatanti che metterà in campo contro il Governo centrale, che con scellerata indifferenza nei confronti dei siciliani, mette a repentaglio la pubblica e privata incolumità”.