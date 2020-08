Covid-19, in Italia il trend resta in crescita (+1210): 35 nuovi casi in Sicilia

Resta in crescita il trend dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 1210 i nuovi positivi a Coronavirus, con 7 morti e 47 ricoverati in più con sintomi ed un incremento di 5 persone in terapia intensiva.

In Sicilia sono 35 i casi, con un totale di attuali positivi che tocca la soglia dei 903. Di questi 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva ed 843 in isolamento domiciliare.

A livello nazionale sono cinque le regioni che hanno superato i cento contagiati, con la Lombardia che arriva a 239 nuovi casi, il Lazio a 184, il Veneto a 145, la Campania a 138 e l’Emilia Romagna a 127. Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. Le terapie intensive sono più numerose in Lombardia (14) con al secondo posto proprio la Sicilia (10).